Dobrodelni koncert za malo Sio, ki bije težko bitko z rakom

Letošnjega februarja so izvedeli, da ima Sia nevroblastom, tumor, ki je napadel nadledvičnico. "Zaradi same tumorske tvorbe je bila tudi ledvica stisnjena, s čimer je povezan visok krvni pritisk, težave z blatom. Takoj naslednji dan smo začeli s kemoterapijami," dodaja Dušan, ki pravi, da ima njegova hčerka za seboj že osem kemoterapij.

Sledila je deveturna operacija, nato pa nov šok."Med okrevanjem je prišlo do notranje okužbe, zato je sledila še ena urgentna operacija; tokrat štiriurna. Nato še 20 obsevanj, vsak dan tudi uspavanje. Zdaj gremo proti koncu, zadnjega pol leta nas čakajo še imunoterapija, raznorazna zdravila, vitamini," opisuje Sijin oče.

In nato še en pretres - v maju je sledil še spontani splav. "Bilo je zelo težko, ker veš, da imaš otroka s tako diagnozo, da moraš biti močan in da moraš marsikatero stvar pustit za seboj in jo predelati kasneje, ko imaš čas za to. Tisti dnevi so bili najtežji," pa se spominja Sijina mama Maruša Zaplotnik.