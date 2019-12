Dobrodelni moto Božički že 13. leto zapored obdarili otroke v šempetrski bolnišnici

V Novi Gorici se je zbralo več kot sto moto Božičkov, dobrodelnežev, ki vsako leto obdarijo invalidne otroke v šempetrski bolnišnici. Božički na motorjih je 13 let star projekt motokluba Rihemberk. Zagnal ga je Erik Breščak, ki je v prometni nesreči tudi sam postal invalid. In vse odtlej se vsako leto potrudi, da predbožični dan otrokom, ki so invalidi, kar se da polepša.