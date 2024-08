Ljubitelji 'hroščev' v Lescah zbirali denar za malo Karolino

V Lescah je zadnje dni mogoče opaziti vedno več hroščev. Ne gre za invazijo kakšnih nadležnih živali, ampak za že 30. zaporedno srečanje lastnikov legendarnih Volkswagnovih avtomobilov. In letos se jih je na letališču zbralo okoli 200 iz več kot 10 držav. In vsi si delijo ljubezen do hroščev. Pa naj bodo ti rjaveči, brez koles, z manjkajočimi deli ali pa popolnoma obnovljeni. Vsako leto se v Lesce pripeljejo pod drugačnim sloganom, letos je ta rock 'n' roll. Svojemu druženju pa so dodali tudi dobrodelno noto, denar zbirajo namreč za deklico Karolino, ki trpi za neozdravljivo boleznijo hitrega staranja.