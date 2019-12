Dobrodelnost znova povezuje Slovenijo, na maratonu zbrali 353.319,70 evra

Zaključil se je tradicionalni dobrodelni maraton Radia 1. Voditelji Denis Avdić, Jana Morelj, Anja Ramšak in Miha Deželak so bili pokonci 28 ur, za njimi je pester dan in kar pestra noč. Ekipa je s pomočjo dobrodelnih Slovencev za družine v stiski zbrala 353.319,70 evra. Bilo je polno smeha, solz in zabave. Na Kongresnem trgu so nastopili tudi tekmovalci iz oddaje Znan obraz ima svoj glas.