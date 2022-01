Dodik za španski časnik: 'BiH je propadli projekt'

Politični krizi v Bosni in Hercegovini ni videti konca. Olje na ogenj negotovosti in strahu pred novim oboroženim konfliktom s svojimi izjavami vse bolj priliva vodja bosanskih Srbov Milorad Dodik. Kljub svarilom z vseh strani, Dodik še naprej vodi kampanjo za odcepitev Republike Srbske. Bosna in Hercegovina je propadli projekt, najboljša rešitev za državo pa je, da se razidemo na civiliziran način, je Dodik dejal za španski časnik El Mundo.