Dodik: Kar se mene tiče, se primer Dragičević lahko zaključi

Davidova starša Davor in Suzana ter vsi, ki ju podpirajo, zahtevajo tudi zamenjavo Lukača, ki ima med vsemi naštetimi verjetno še največ "masla na glavi". Gre za človeka, ki je pokojnega fanta v narodni skupščini brez dokazov javno označil za narkomana, čeprav je družina uspela dokazati, da v Davidovem telesu ni bilo nobenih sledi drog, za te besede pa se nikoli ni opravičil. Gre za človeka, ki je na vprašanje, kako se je lahko iz policijskega depoja izgubil ključni dokaz – Davidove spodnje hlače – brezbrižno odgovoril: "Ali vi niste nikoli ničesar izgubili?"In za človeka, ki je dejal, da bo odstopil, če in ko mu bodo dokazali, da je storil kaj narobe, a mu vrsta očitanih nepravilnostih očitno ni dovolj.

Lukač je menjave zahteval v upravi policije, kriminalistične policije, upravi za boj proti terorizmu in ekstremizmu, službi za zaščito integritete in zakonitosti pri delu, ter v policijskih upravah Banjaluka, Doboj, Gradiška in Trebinje. S svojih stolčkov se tako poleg Ilića poslavljajo tudi Siniša Kostrešević, Dragan Јevđenić, Nedeljko Lubura in Željko Spasojević .

Dodik: Primer Dragičević se lahko zaključi

Dodik je medtem o primeru Dragičević spregovoril za Al Jazeero in v svojem stilu dejal, da mu je sicer žal družine, ampak da je primer močno spolitiziran in da ljudje nimajo potrpljenja, da bi počakali, da tožilstvo v Banjaluki opravi svoj posel.

Kljub posnetkom policijskega nasilja nad mirnimi protestniki na Trgu Krajine, ki so obkrožili svet, Dodik vztraja, da pretirane uporabe sile ni bilo. "Pretirana uporaba sile je, ko nas je bombardiral Nato in proti policistom in to je vse, kar je bilo nasilja. Zanima me, kaj bi se zgodilo, če bi v ZDA nekdo preprezal trak, kjer piše 'stop, policija'. Mi bomo še okrepili pristojnosti policije, skrajni čas je, da ji damo pooblastila za ukrepanje, ko gre za kršenje javnega reda in miru. Vsi ti shodi več mesecev niso bili prijavljeni. Sam sem za to, da se ta primer čim hitreje reši, menim, da je bila politizacija nepotrebna in da ta politična zloraba mirnih protestnikov ni pripomogla k iskanju resnice."

Po mojih informacijah se dogovarjajo o tem, da bi primer prevzelo tožilstvo v BiH. "Njim ne verjamem, verjamem pa, da je primer – glede na vse zbrane dokaze - v fazi, ko se lahko zaključi," je še dejal.

Kot je znano, so 21-letnega Davida Dragičevića našli mrtvega 24. marca lani. Njegova smrt je bila uradno razglašena za samomor, ki naj bi ga domnevno storil, ker je bil obtožen kraje. Njegovi starši že deset mesecev vztrajajo, da ga je umorila policija. Oblasti Republike srbske so obtožili, da prikrivajo umor, da bi zaščitili policiste.

Da bi resnici prišli do dna, so se vsak večer zbirali v Banjaluki in mirno protestirali, vse, dokler jih ni policija Republike srbske 25. decembra nasilno razgnala in prepovedala vsa javna zborovanja.