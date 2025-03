Dodik spoznan za krivega: 'Razloga za skrb ni'

Leto dni zapora in šest let prepovedi opravljanja javnih funkcij. To je obsodba, ki jo je sodišče v Sarajevu izreklo predsedniku entitete Republike Srbske Miloradu Dodiku. Ker sodba še ni pravnomočna, se lahko Dodik nanjo pritoži. Obtožen je podpisa dveh zakonov iz julija 2023, s katerima je v Republiki Srbski določil neupoštevanje odločitev visokega predstavnika mednarodne skupnosti v BiH Christiana Schmidta in ustavnega sodišča Bosne in Hercegovine.