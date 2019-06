Dodik sprejel lažnega milijarderja iz Vietnama, nasedla tudi državna televizija

Predsednik predsedstva Bosne in Hercegovine Milorad Dodik in predsednica Republike Srbske Željka Cvijanović sta na obisk sprejela lažnega nemško-vietnamskega poslovneža Mai Vu Minha. Domnevni milijarder, katerega podjetje je državna televizija predstavila kot eno vodilnih korporacij na svetu, je obiskal tudi podjetje Tehnički remont Rabutac.

Lažni milijarder Mai Vu Minh se je z Miloradom Dodikom in Željko Cvijanović dogovarjal tudi o potencialnih investicijah v Bosni in Hercegovini, piše index.hr. O 'uspešnem' obisku so objavili sporočila tako na spletnih straneh predsedstva BiH in na spletni strani predsednice Republike Srbske.

Dodik se je po srečanju z Minhom pohvalil, da je s predsednikom korporacije Sapa Thale Group pogovarjal o možnostih gospodarskega sodelovanja. FOTO: AP

Dodik in Cvijanovićeva zadovoljna s pogovori, nasedla tudi državna televizija Tudi državna televizija je pripravila pripravila prispevek o prihodu poslovneža, v njem pa so navedli, da je državo obiskala gospodarska delegacija iz Vietnama in se v Tehničnem remontu Bratunac dogovorila za poslovno sodelovanje. "Sapa Thale Group je ena vodilnih investicijsko-razvojnih korporacij na svetu, ki večinoma vlaga v razvoj visoke tehnologije, infrastrukture in energetike," je poročala Radiotelevizija Bosne in Hercegovine.

Dodik se je po srečanju z Minhom pohvalil, da je s predsednikom korporacije Sapa Thale Group pogovarjal o možnostih gospodarskega sodelovanja med Bosno in Hercegovino ter Vietnamom. Pozitivne občutke o srečanju je z javnostjo delila tudi Cvijanovićeva, ki je povedala, da sta se z Mihnom dogovarjala o sodelovanju na turističnem, bančnem, kmetijskem, športnem in kulturnem področju. Cvijanovičeva je izpostavila, da je Republika Srbska gospodarsko in politično stabilna, Minh pa je opozoril na "bogate vire Republike Srbske". 'Poslovnež' objavil lažne fotografije s svetovnimi voditelji Na poročanje državne televizije je postal pozoren eden izmed uporabnikov spleta, ki je preveril, ali je Minh resnično vietnamski milijarder. Minh ima svojo stran na spletni platformi Wikipedia v vietnamščini, kjer je navedeno, da gre za "samozvanega milijarderja", da se pogosto udeležuje Svetovnega gospodarskega foruma in Skupine za azijsko-pacifiško gospodarsko sodelovanje (Apec) ter da se je že srečal s svetovnimi voditelji kot so Donald Trump, Justin Trudeau, Vladimir Putin, Ši Džinpingin drugimi.

