Dogovor o sedemletnem proračunu EU je sklenjen. Koliko bo dobila Slovenija?

Pet dni so potrebovali voditelji Evropske unije, da so dosegli dogovor, koliko milijard evrov bo vreden proračun Evropske unije v naslednjih sedmih letih in kakšen bo sklad za okrevanje stare celine po pandemiji Covida-19. Tako bo prihodnji sedemletni proračun težak 1074 milijard evrov, sklad za okrevanje po Covidu pa 750 milijard evrov. Koliko pa je dobila Slovenija? Iz svežnja za obnovo Evrope po pandemiji lahko v prihodnjih sedmih letih računa na 10,5 milijarde evrov, od tega je nepovratnih sredstev 6,6 milijarde evrov.