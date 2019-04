Dojenček, ki je bil ob rojstvu lahek kot jabolko, bo zapustil bolnišnico

Najmanjši fantek na svetu Ryusuke Sekino se je oktobra rodil v japonski prefekturi Nagano. Ob rojstvu je tehtal toliko kot malo večje jabolko, 258 gramov.

Po 24 tednih in petih dneh nosečnosti je mama malega fantka doživela težave z visokim krvnim tlakom. V Otroški bolnišnici Nagano v mestu Azumino so opravili urgentni carski rez. Z 258 grami in 22 centimetri je tako mali Ryusuke postal najmanjši novorojenček na svetu.

Mesece v bolnišnici je preživel na neonatalnem oddelku za intenzivno obravnavo bolnih novorojenčkov. Hranili so ga s cevkami, včasih pa so mu v usteca z vatiranimi palčkami vnesli tudi materino mleko. Po sedmih mesecih v bolnišnicih je fantek dosegel težo treh kilogramov in bo konec tedna s starši lahko zapustil bolnišnico.