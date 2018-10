Dojenčico s telesom zaščitila pred gromozansko točo

Mlada mamica Fiona Simpson iz Queenslanda je na družbenem omrežju Facebook objavila fotografijo hudih poškodb in modric, ki jih je utrpela, ko je poskusila s svojim telesom pred točo v velikosti teniške žogice pred hujšimi poškodbami obvarovati svojo dojenčico, poroča Skynews.

Kot je opisala šokirana Simpsonova, je približno 100 kilometrov od Brisbana z avtomobilom, v katerem sta bili tudi njena novorojenka in babica, zapeljala v pošastno nevihto s točo, ki je prebila vetrobransko steklo.

23-letna Simpsonova je v med okrevanjem v bolnišnici delila fotografije hudih poškodb hrbta, ramen in glave. Ob tem je pripisala, da jo je izučilo in da nikoli več ne bo vozila v nevihti: "Gromozanska toča je hudo poškodovala moj hrbet, roke in glavo, a bilo je vredno, saj se tako hči kot babica dobro počutita."Ob tem je ljudi pozvala, da naj bodo v obdobju neviht izjemno pazljivi.