Dokazov, da bi se koronavirus prenašal po zraku, ni

Na osnovi začetnih znakov bolezni je nemogoče ločiti ali gre za običajno gripo ali koronavirus. Inkubacija naj bi trajala štiri dni. Bolezen se pri večini, pri 80 odstotkih bolnikov, začne z vročino. Sledijo suh kašelj, bolečine v mišicah, lahko glavobol, lahko tudi bruhanje in driska. In prav tako kot pri gripi so najbolj ogroženi starejši bolniki in ljudje z oslabljenim imunskim sistemom.