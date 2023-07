V dolini Krme je zaradi naravne katastrofe ostalo ujetih kar 120 planincev, ki so se vračali s Triglava. Med njimi je bilo tudi 35 slepih in slabovidnih ter prav toliko njihovih spremljevalcev. Potem ko so z gozdarsko mehanizacijo sekači in gasilci od zgodnjega jutra z edine poti v dolino odstranjevali padla drevesa, so jih okoli enajstih dopoldne vendarle lahko odpeljali iz koče, kjer so bili primorani preživeti noč.