Zgodbe o ponovnem rojstvu: 'Dokler živiš, se ti smrti ni treba več bati'

Na dan, ko se spominjamo nam ljubih ljudi, ki jih ni več med nami, se marsikomu misli ustavijo pri minljivosti. Smrt ni nekaj, česar bi se bali, so složni Ema Hrustanovič, Miro Majcen in Peter Napotnik, ki so usodnemu razpletu ušli za las in se znova rodili. Vsi trije nosijo posledice nesreč, iz katerih pa so potegnili le najboljše. Miro, uspešen fotograf, med drugim tudi Rolling Stonsov, in naš sodelavec, je preživel hudo letalsko nesrečo, Ema, ki je bila takrat stara le 45 let, možgansko anevrizmo, Peter, reševalec na motorju, pa nesrečo na Tržaški cesti, kjer mu je avtomobil med intervencijo prestregel pot.