Dokumentarec pokazal, kako lahko se je pretihotapiti na Otok

62-letna Carolynne, ki se je skrivala v avtodomu, je dejala, da se ji je zdelo neverjetno lahko izogniti nadzoru. "Želela sem, da me najdejo. Želela sem, da bi razkrili, da mejni policisti dobro opravljajo svoje delo. Bila bi ponosna, če bi morala preživeti nekaj časa v priporu, če bi le s tem dokazala, da so naše meje varovane," je dejala in dodala, da se je hkrati počutila olajšano, ker je niso dobili. Bila pa je tudi besna, ker je bilo tako lahko nezakonito prečkati mejo.

V dokumentarcu, ki bo predvajan v več delih, se je enemu moškemu uspelo vkrcati na trajekt s potnim listom drugega moškega, ki mu vizualno ni čisto nič podoben. Starejša gospa se je mejni kontroli izognila tako, da se je skrila v zadnji del avtodoma, inštruktor vodnih športov se je iz Francije čez Rokavski preliv odpravil z gumenjakom, še enemu pa se je uspelo v državo pretihotapiti tako, da se je skril v tovornjak. Vsi sodelujoči pri dokumentarcu so se pripravljali na to, da jih policisti odkrijejo in jih zaradi nezakonitega početja pošljejo v zapor. A se to na njihovo veliko presenečenje ni zgodilo, saj so se vsi štirje uspešno pretihotapili v Združeno kraljestvo.

Britanska televizijaChannel 4 v novem dokumentarcu prikazuje, kako lahko se je pretihotapiti na Otok. S kamero so namreč posneli poskuse osmih posameznikov, da bi na nezakonit način vstopili v Združeno kraljestvo. Posamezniki, ki so sicer britanski državljani, so se na pot podali iz različnih koncev kontinentalne Evrope, svoje nezakonito prečkanje meje pa so opravili na različne načine.

Na televiziji pravijo, da so dokumentarec posneli v luči priprav Združenega kraljestva, da "prevzamejo nadzor" po brexitu, skrbi javnosti glede nezakonitih migracij in izkoriščanja migrantov, ki jim uspe brez dokumentov priti v državo. "Od čolnov do tovornjakov, trajektov do avtomobilskih prtljažnikov, vsi sodelujoči so se podali na poti, ki jih uporabljajo tisti, ki bi radi na skrivaj prišli v državo, tihotapci ljudi in prekupčevalci z drogami," so pojasnili.

Britansko notranje ministrstvo: To je neobčutljivo in neodgovorno

Dokumentarec so sicer nameravali prikazati že v začetku minulega tedna, a so po srhljivem odkritju 39 trupel vietnamskih migrantov v hladilni prikolici tovornjaka v Essexu njegovo predvajanje prestavili za en teden. Izvršni producent dokumentarne mini serije David Modell je za britanski Guardian dejal, da so intenzivno premislili o tem, kaj storiti z dokumentarcem po tragediji v Essexu. Dodal je, da ustvarjalci oddaje niso vedeli, da bo toliko njihovih poskusov nezakonitega prečkanja meje uspešnih. "Nihče od nas ni pričakoval, da bomo imeli takšno uspešnost in kar nam je to razkrilo, je, da če imaš prava sredstva ali narediš malo načrtovanja, lahko praktično kogarkoli ali karkoli pretihotapiš v državo," je dejal.

Dokumentarec označujejo kot "največji test naših meja, ki so ga mediji kdajkoli izvedli". Toda, britansko notranje ministrstvo jim ne ploska, pač pa so ustvarjalce dokumentarne serije obtožili neobčutljivosti in neodgovornosti. Obtožili so jih tudi zagotavljanja platforme za nezakonite aktivnosti, saj da so s tem le spodbudili tihotapce ljudi, da še naprej na nezakonit način služijo na ranljivih in obupanih posameznikih, ki si želijo boljše življenje. Stopili so tudi v bran obmejnim službam: "Mejno policijo usmerja obveščevalna služba in osredotočajo se na kriminalce, ki skušajo kršiti zakonodajo. Vsi posamezniki v tej oddaji so bili britanski državljani. Ko imamo razlog, da posumimo na kriminalno dejavnost, opravimo rigorozne preglede, kar dokazuje podatek, da smo lani pridržali ali na mejah zavrnili 50.000 ljudi."