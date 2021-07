Kako so se dokumenti z osebnimi podatki gospe iz Dubrovnika znašli na Slovaškem?

Naši južni sosedje imajo težave z odstranjevanjem in uničenjem odpadkov. Še posebej vprašljivo je postalo varno uničenje zaupnih dokumentov. Gospa iz Dubrovnika, ki je pred več kot desetimi leti na upravni enoti vložila vlogo za novo osebno izkaznico, je namreč pred dnevi doživela šok. Delavec v papirnici na Slovaškem ji je na Facebook profil poslal fotografijo z njeno takratno prijavo, z vsemi osebnimi podatki in celo prstnimi odtisi. Dubrovničanka in številni drugi državljani se zdaj sprašujejo, kako malomarno pristojne službe ravnajo z občutljivimi dokumenti in ali jih sploh uničujejo v skladu za zakoni in predpisi. Policija primer še preiskuje, notranje ministrstvo pa zatrjujejo, da varujejo identiteto svojih državljanov.

