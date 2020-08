Dokumenti z imeni vplivnežev, ki so pri Epsteinu koristili usluge njegovih spolnih suženj

Eksplozivni dokumenti razkrivajo imena svetovnih politikov in vplivnežev, ki so mladoletne spolne sužnje dobivali pri pokojnem razvpitem pedofilu Jeffreyju Epsteinu in Ghislaine Maxwell. Med njimi je bil tudi britanski princ, ki naj bi takšne usluge iskal vsaj trikrat. V dokumentih so pričanja najbolj znane Epsteinove spolne sužnje, ki ob imenih in dogodkih opisuje tudi, kaj sta zakonca želela od deklet. Ne le spolnih uslug, ampak tudi informacije od vplivnežev, ki so se jim morale predajati.