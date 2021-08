Na Dolenjskem huda ura: na cestah več kot 10 centimetrov toče

Hudo neurje s točo je v torek popoldne zajelo Dvor pri Žužemberku. Lahko bi rekli huda ura, a neverjetne količine toče so naselje bičale zgolj 15 minut, za seboj pa pustile pravo razdejanje. Po cestah je bilo več 10 centimetrov toče, na nekaterih predelih je ta ljudem segala celo do kolen. Ledene kroglice so pod sabo potolkle vse poljske in vrtne pridelke, sadje na drevesih in vinograde. Udarila je tudi strela in za nekaj časa povzročila izpad elektrike.