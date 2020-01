34-letna Norvežanka se v skrbi za okolje iz Afrike v domovino vrača s kolesom

Si predstavljate, da se preselite v Južno Afriko in ko je čas, da se vrnete domov, to naredite s kolesom? Za takšno vrnitev se je odločila 34-letna Norvežanka, ki je na kolo sedla v Cape Townu, konec pa bo, ko doseže najbolj severno točko Evrope. In zakaj se domov ne vrača z letalom? Ker prav to kolesarjenje izkorišča za sporočilo, da tudi letalski promet onesnažuje naše okolje.