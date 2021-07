Dolge čakalne dobe: Na prvi specialistični pregled čaka več kot 70 tisoč ljudi

Širjenje okužb in z njim povečanje potreb po bolnišnični oskrbi pa podaljšuje že tako dolge čakalne dobe za druge zdravstvene obravnave in posege. Kako te številke zmanjšati? Ministrstvo za zdravje vidi rešitev v javnem razpisu. Izkoristiti moramo vse vire, pravi minister Poklukar, zato so razpis odprli za javne zdravstvene zavode, koncesionarje in zasebne izvajalce. Prijave zbirajo do 10. avgusta. Koliko čakajočih bo imelo to možnost in za katere storitve?

