Dolge čakalne vrste na ortopediji v šempeterski bolnišnici

Epidemija ni le razgalila razmer v slovenskem zdravstvu, težave je le še poglobila. Kader odhaja, čakalne dobe pa se podaljšujejo. Na kritične razmere v šempetrski bolnišnici je opozoril ortoped Danijel Bešič Loredan. Na operacijo vstavitve umetnega kolka na njegovem oddelku čaka 150 ljudi, na vrhu seznama so pacienti, ki so bili vpisani lanskega februarja. Na artroskopijo kolena po njegovih besedah čaka 75 pacientov, na operacijo vstavitve umetnega kolena 220, na operacijo korekcije deformacije stopala pa 140 pacientov. Razlog za podaljšanje vrst je, da so oddelek ortopedije zaradi epidemije spremenil v covid oddelek, ortopedija pa je tako po besedah Bešič Loredana ostala brez osnovnega orodja za opravljanje rutinskih operacij. Na očitke se je odzvalo tudi vodstvo bolnišnice.

