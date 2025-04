'Dolgotrajna oskrba potrebuje urejeno financiranje'

S prvim julijem bomo zaposleni, delodajalci in upokojenci začeli plačevati nov obvezni prispevek v višini enega odstotka bruto plače oziroma enega odstotka neto pokojnine za financiranje dolgotrajne oskrbe. Gre za pomemben mejnik pri zagotavljanju socialne varnosti, pravijo na ministrstvu za solidarno prihodnost. Nove pravice se po več desetletjih čakanja veselijo tudi upokojenci. Bolj kritični so medtem obrtniki in mali podjetniki, ki pravijo, da je višina prispevka prenapihnjena.