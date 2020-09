Dom Anice Vogrinec lahko postane novo žarišče okužb s koronavirusom

Še eno žarišče postaja Maribor, natančneje največji dom starostnikov v Sloveniji, Dom Danice Vogrinec, kjer je okuženih 11 stanovalcev in 11 zaposlenih. Precej stanovalcev je še vedno v inkubacijski fazi, torej se število okuženih zna v naslednjih dneh še povišati, zato kljub temu, da so testirali prav vse zaposlene in stanovalce, to še ne pomeni, da so zdravi. Teste bodo zato ponovili čez nekaj dni.