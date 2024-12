12-letna Kristina Kenda pomaga v angleške gozdove vrniti škržate

Da je življenje polno naključij, dokazuje zgodba o 12-letni Kristini, dveh angleških biologih in škržatih. Teh v Angliji že vrsto let ni v naravi, zato si tamkajšnji naravovarstveniki prizadevajo, da bi ujeli nekaj naših in jih naselili v otoške gozdove. Dom in Holly sta poleti začasen dom našla nad Idrijo, kjer sta upala na srečo pri lovljenju škržatov in pri iskanju teh malih žuželk jima je na pomoč priskočila hčerka gostiteljev, 12-letna Kristina Kenda. Ker pa otoška biologa nista našla niti enega samega primerka, sta za pomoč prosila 12-letnico in ta je to nalogo vzela še kako resno.