V Kamniku z željo po razvedrilnih učnih urah učiteljem posodili prostore in opremo

V času, ko je kultura zaradi korona krize postavljena na stranski tir, so se v Domu kulture Kamnik začeli spraševati, kako bi lahko pomagali tistim, ki jim je delo sedaj bolj oteženo kot prej. Odločili so se, da bodo pomoč ponudili vsem kamniškim osnovnim šolam. Tako so jim ponudili svoje prostore in snemalno opremo, da lahko učitelji snemajo bolj učinkovite in razvedrilne učne ure. Kako torej izgleda virtualni pouk nekoliko drugače in kako bi to, kar počnejo v Kamniku, lahko počeli še kje po državi?