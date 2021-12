Prazniki so čas druženja in lepih želja, po navadi jih preživimo z družino in prijatelji. Čeprav so to že drugi prazniki v času koronavirusa, si jih tudi v domovih starejših poskušajo čim bolj popestriti. Da so medsebojni odnosi, prijazna beseda, stisk roke tisti, ki ti v tem prazničnih časih dajo največ, se zavedajo predvsem starejši, ki so v domovih ločeni od svojih družin. Vendar se v decembrskem času znajo zabavati. Obiskali smo dom dr. Janka Benedika v Radovljici, kjer so nam pokazali, kako zabavno je pri njih v decembru.