Doma večinoma ostala prav tista skupina, ki naj bi bila pri zapiranju zadnja

Z zaprtjem javnega življenja bi pričakovali, da se bo zaprla večina trgovin in storitev. Vendar pa tokrat ni tako. Medtem ko se je državna uprava res povečini preselila za domače mize, je vlada zgolj apelirala tudi na dejavnosti v gospodarstvu, da svoje delo prilagodijo za delo od doma. Mnenja o ponovnem zaprtju so mešana, sploh ker so doma večinoma ostali zaposleni v šolstvu, šolarji in predšolski otroci ter le eden od staršev. Torej tista skupina, za katero sta politika in stroka zagotavljala, da bo pri zapiranju zadnja.

