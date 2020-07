Domače sadje, ki v resnici to ni: inšpektorji v uničenje poslali kar 420 kilogramov pridelka

Kar 420 kilogramov sadja in zelenjave je bilo uničenih v inšpekcijskem nadzoru stojnic s sadjem in zelenjavo, največ je bilo zaseženih češenj in marelic. Največji problem ostajajo stojnice ob cestah in na parkiriščih, ki kupce zavajajo s slovenskim poreklom. 56 prodajalcem je inšpekcija izrekla globe, a po večini jih ne more izterjati, saj gre za kršitelje, ki niso slovenski državljani in so brez stalnega prebivališča v Sloveniji, podjetje pa zaprejo takoj po ustanovitvi.