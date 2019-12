Družinska kmetija, ki je očarala britanski časnik The Guardian

Ugledni britanski časnik The Guardian je med najlepše kmetije na svetu uvrstil tudi tri slovenske. Med njimi je tudi turistična kmetija Pr' Povšin iz Sela pri Bledu, ki jo vodi družina Soklič. Pred nedavnim so obnovili 350 let staro kmečko hišo in se razvili v eno najlepših kmetij, ki v idiličnem okolju nudi 35 ležišč. Na kmetiji prenoči tudi do 3000 gostov letno iz več kot 30 držav.