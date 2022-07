Gasilci in domačini so ves dan z zaskrbljenostjo opazovali, kam piha veter in kam se bo obrnil. In to, česar so se najbolj bali, se je zgodilo. Čeprav so gasilci vložili vse napore, da bi požarno linijo obdržali na meji, je bil okoli pol dvanajste ure veter že tako močan, da ni pomagala niti pomoč dveh kanaderjev in petih helikopterjev. Stanje je postalo izjemno resno in zahtevno, obmejni pas pa pravi pekel.