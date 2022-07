Domačini hvaležni gasilcem, a še vedno v strahu za svoje domove

Ko se ogenj začne približevati hišam, gasilci začnejo polivati okolico hiš, skušajo čim bolj namočiti teren, da ogenj ne bi pogoltnil domov ljudi. In domačini takšne hvaležnosti še niso čutili. Gasilcem se zahvaljujejo tako, da so jim ob cesto postavili napise 'hvala'. Izčrpanim junakom se je gotovo lepo zdelo tudi, ko so jih domačini pozdravljali ob cestah in jim skušali vliti moči za prihodnje dneve. Ne vrnejo pa se vsi ob koncu izmene v miren in varen dom, na terenu je ogromno domačinov, ki branijo svoje hiše in se pogosto nemočno sprašujejo, ali jim jih bo sploh uspelo obvarovati pred požarom. Številni prostovoljni gasilci prihajajo s Krasa in so še zlasti pretreseni, ko opazujejo, kako neusmiljen in močan je ogenj. Ob tem pa gasilcem in vsem na terenu ob strani stojijo domačini, prostovoljci in predstavniki Civilne zaščite ter Rdečega križa, ki jim nudijo vse od toplega obroka, pijače, zdravstvene oskrbe do prenočišča.