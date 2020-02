Domačini Kanala ob Soči s protestom proti sežiganju odpadkov v Salonitu Anhovo

Potem ko so zaradi onesnaženja na Gotiškem skupaj slovenski zdravniki in s peticijo od vlade zahtevali, naj ne dovoli, da bi Salonit Anhovo lahko sežigal še več odpadkov, so šli na ulice tudi prebivalci Kanala ob Soči. Zdravnikom so predali tudi svoje podpise proti sežiganju odpadkov v Salonitu, ki je v preteklosti prav v tej regiji že pustil sledi zdravju škodljivega azbesta.