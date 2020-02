Domačini na Lezbosu zahtevajo premestitev migrantov na celino

Proti okoli 2000 migrantom, ki so med protesti policiste obmetavali s kamenjem, so uporabili solzivec. V centru Moria na Lezbosu je prostora za okoli 2800 ljudi, vendar je v njem že več kot 19 tisoč prebežnikov. Na otok vsak dan iz Turčije pripluje 100 novih prebežnikov, nezadovoljstvo pa narašča tudi med domačini, ki od oblasti zahtevajo zaprtje centra in premestitev migrantov na celino.