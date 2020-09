Domačini pravijo, da migrantov skoraj ne vidijo več, kar pa ne pomeni, da jih ni

Začel se je poostren nadzor državne meje. Do konca avgusta je namreč policija prijela 10.223 migrantov oz. za dobre tri odstotke več kot v enakem obdobju lani. Gre za najvišje število v zadnjih 19 letih, če izključimo migrantski val. A kot so pripovedovali domačini, migrantov v zadnjih dveh mesecih skorajda niso videli, kar pa ne pomeni, da jih ni. Na policiji odgovarjajo, da so spremenili smer gibanja, izogibajo se naseljem in se raje zadržujejo v gozdovih.