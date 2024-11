Domačini zaradi spreminjanja plaže Zlatni rt sprožili peticijo

Plaža Zlati rt s svojo znamenito obliko je ena najbolj prepoznavnih v Sredozemlju. Kdor koli je dopustoval v Bolu na hrvaškem otoku Brač, je zagotovo položil brisačo na njen beli prodnati pesek. Ker so domačini prepričani, da je Zlati rt žrtev množičnega turizma, ki spreminja obliko plaže, so sprožili peticijo. Ne zanikajo, da ne gre za naravni pojav ali jasen vpliv podnebnih sprememb, a poudarjajo, da so spremembe v zadnjem času bolj intenzivne. Ker vidijo krivca tudi v lastnikih plovil, ki radi vržejo sidro blizu priljubljene plaže, si prizadevajo, da bi temu naredili konec. Kakšne so zahteve podpisnikov peticije in kakšne bodo njihove posledice za turiste?