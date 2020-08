Domačini zgroženi nad zabavami, župan vabi v 'Zreče - mesto sreče'

Največja nevarnost za okužbe s koronavirusom so množične zabave in kar nekaj je takšnih krajev, kjer je nočno življenje pestro, zabave željni mladi pa se na priporočila stroke požvižgajo. Za središče zabav veljajo predvsem hrvaške Zrće, Aleksander Pozvek pa je preveril, kakšno je nočno življenje v Zrečah. Številni domačini so nad turisti, tujimi in slovenskimi, ki se zabavajo pri njih, zgroženi, njihov župan pa kljub temu vabi v "Zreče – mesto sreče".