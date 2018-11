Domoljubje izkazoval s pisano besedo, pa tudi s sabljo

'Tudi naš čas potrebuje ljudi Maistrovega kova'

November 1918 je bil za Maribor in Štajersko po zaslugi generala Rudolfa Maistra in njegovih borcev prelomni čas. "Tudi naš čas potrebuje ljudi Maistrovega kova - odločne, samozavestne, pogumne,... nesebične in poštene, domoljube z umetniško dušo," je na državni proslavi povedal Židan.

V govoru je Židan med drugim izpostavil, da si je Maister s svojimi borci in odločnimi dejanji utrl pot v zgodovino. "Šlo je za biti ali ne biti. Odločitve in dejanja niso dopuščali omahovanja, ne samo Maistru, ampak vsem sodelujočim ... Šele po osamosvojitvi Slovenije je tudi uradna politika priznala njegove zgodovinske zasluge. Maistrovi borci pa so ga dobesedno oboževali," je povedal.

Citiral je literarnega zgodovinarja Antona Ocvirka, ki je Maistra označil za človeka, ki je v sebi združeval vojaka in borca s človekom in pesnikom. "Med obema je našel tisto vez, ki je pričala o notranji uravnovešenosti in človeški pristnosti. Visoka, krepka postava z jasnim, lepo oblikovanim obličjem, z mirnim pogledom in odločnimi potezami v obrazu je učinkovala morda na videz vojaško poveljujoče in resno neizprosno. Toda v njegovem pravem bistvu je ždela topla človeška prisrčnost, pristno čustvovanje, resnično človekoljubje," je ta zapisal.

Židan je spomnil, da Maister ni bil le domoljubni vojak in general, ampak tudi velik ljubitelj knjig in pesnik. Njegove knjige zdaj hranijo v Univerzitetni knjižnici Maribor (UKM). "Izjemno sem vesel, da je država Slovenija po dvajsetih letih prepoznala to izjemnost ene najlepših in najobsežnejših osebnih knjižnic na Slovenskem in ji v evropskem letu kulturne dediščine in ob 100. obletnici bojev za severno mejo podelila status kulturnega spomenika državnega pomena," je dejal.

Je domoljubje kolektiven ali intimen občutek?

Maistrovo pesniško žilico in domoljubje so izpostavljali tudi v ostalem delu prireditve. Recitirali so Maistrove misli, predstavili Maistrovo uglasbeno poezijo ter predvajali pričevanja otrok o tem, kdo je bil Maister.

Umetniški program proslave z naslovom Impresije domoljubja je vsebinsko zasnoval režiser Bojan Labović, ki pravi, da glavni motiv izhaja iz vprašanja, ali je domoljubje kolektiven ali intimen občutek. "Si mislimo, da smo domoljubi takrat, ko ga doživljamo na zunanji ravni, ali takrat, ko ga čustveno ponotranjimo in ga doživljamo po svoje, intimno? To vprašanje se navezuje tudi na osebnost Rudolfa Maistra, ki je bil tako vojak kot tudi pesnik. Torej nekdo, ki je moral domoljubje pokazati z zunanjimi sredstvi in ga obenem čutiti od znotraj," je pojasnil.