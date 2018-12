Domoljubni dijaki, ki želijo braniti domovino

Poljska že od razpada Sovjetske zveze precej resno jemlje svojo obrambno in varnostno politiko. In vojska je obdržala marsikatere enote in prakse, za katere menijo, da so potrebne za morebitno obrambo proti Rusiji. V številnih šolah na Poljskem tako obstajajo različni tečaji in predavanja, katerih namen je izobraževanje mladine o varnostnih in obrambnih zadevah, samoobrambi, obrambi države in vojaški zgodovini Poljske.