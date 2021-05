Domovi za starejše bi potrebovali vsaj četrtino več zaposlenih

Zaposleni, ki v domovih za starejše morebiti skrbijo tudi za vaše sorodnike, opozarjajo, da ne zmorejo več. Psihično in fizično so tako izčrpani, da so prišli že tako daleč, da jim, četudi se trudijo, drugega, kot da starostnike, grdo povedano, "obdelajo" kot po tekočem traku, enostavno ne preostane več. In to je do vseh starostnikov, ki domove drago plačujejo, neprimerno in nepravično. Da domovi potrebujejo za vsaj četrtino več zaposlenih, zdaj opozarja tudi Skupnost socialnih zavodov. Vprašanje je, kje delovno silo, ki bi za tak denar delala, sploh dobiti.

icon-expand