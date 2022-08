Domovi za starejše polni, ponekod nudijo dnevno varstvo: Tu se mamo 'fletn'

Ana Petrič , direktorica DSO Notranje Gorice razlaga, da tudi svojci, ki skrbijo za bližnjega, potrebujejo oddih. "Ker jih to tudi na nek način malo utruja, obremenjuje," je dejala. Toda kapacitete in osebje v domovih za starejše so omejeni, letos pa tako skoraj ni doma, ki bi starejše sprejel v tako imenovano počitniško varstvo.

Oskrbovanka dnevnega varstva: Tu se imamo tako fletn, da se bolj fletn ne moramo imeti

Mnogi se zato sprašujejo, kam bi lahko peljali svojca, ki ni v celoti sposoben sam skrbeti zase, sploh ne za daljše obdobje. Ena od rešitev je dnevno varstvo, ki ga pod okriljem doma starejših Radovljica nudijo na Bledu.

"Dnevno varstvo poteka vse dni v tednu, od ponedeljka do petka, od sedme do četrte ure popoldan. Koristijo ga v takem obsegu kakor si sami želijo, na voljo so jim tudi obroki," pravi Zala Novak, vodja dnevnega varstva DSO dr. Janka Benedika, ki pojasnjuje, da nudijo tudi različne družabne dejavnosti. "Starejši se veliko povezujejo tudi s knjižnico in medgeneracijskim centrom," je dodala in naštela sprehode in obiske otrok.