Domu starejših Sežana na pomoč prihitele tudi ekipe iz drugih domov

Vsaj tri mesece cepljenje še ne bo smiselno v domu starejših v Sežani, kjer le sedem stanovalcev od skupno 165 trenutno ni okuženih s koronavirusom. Cepljenje je namreč smiselno za tiste stanovalce domov, ki so covid-19 preboleli pred tremi meseci ali več, pravi stroka. Do takrat jim ostane solidarnost, ki pa je je v sežanskem domu zares veliko. Na pomoč so že prihitele ekipe iz drugih domov, tudi iz izolske bolnišnice, saj je zaradi okužb odsotnih precej zaposlenih. Pomagajo pa tudi prostovoljci.

icon-expand