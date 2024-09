Donald Trump ponovno tarča poskusa atentata

Donald Trump je bil po dveh mesecih znova tarča poskusa atentata. Na njegovem igrišču za golf na Floridi je v republikanskega predsedniškega kandidata z orožjem meril 58-letni registrirani demokrat s Havajev, ki naj bi si prizadeval novačiti vojake za Ukrajino. Agenti tajne službe, ki varujejo Trumpa, so bili v izvidnici, ko so v grmovju opazili puško in začeli streljati. Osumljenec, ki ni pritisnil na sprožilec, je pobegnil, a so ga kmalu aretirali na bližnji avtocesti. "Nič me ne bo ustavilo, nikoli se ne bom predal," je privržencem sporočil Trump, ki so ga varnostniki takoj odpeljali na varno.