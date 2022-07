V 73. letu starosti je v četrtek na svojem domu na Manhattnu nepričakovano umrla Ivana Trump, prva žena nekdanjega ameriškega predsednika Donalda Trumpa. Reševalci so jo po poročanju tujih medijev našli v pritličju stanovanja, smrt pa naj bi povzročil zastoj srca. Žalostno novico je javnosti prvi sporočil prav njen nekdanji mož Donald Trump prek svojega družbenega omrežja. Za tem pa so se zvrstili še pokloni njunih treh otrok, Donalda mlajšega, Ivanke in Erica.