Donald Trump se vrača v Belo hišo

Donald Trump se bo po štirih letih spet vrnil v Belo hišo. Slavi prepričljivo zgodovinsko zmago na predsedniških volitvah. Po zadnjih projekcijah medijev je doslej osvojil 276 elektorskih glasov, tekmica, demokratka Kamala Harris, pa 223. Trump je zmago razglasil že zgodaj zjutraj po našem času, ko so mu do magične meje 270 manjkali še štirje elektorski glasovi. Američanom se je zahvalil za podporo brez primere in obljubil, da prihaja zlata doba Amerike. Trumpa so podprli v štirih ključnih zveznih državah: Severni Karolini, Georgii, Pensilvaniji in Wisconsinu, vodi pa tudi v preostalih treh: Michiganu, Arizoni in Nevadi. Osvojil je tudi največje število glasov volivcev. Poleg tega bodo republikanci obvladovali senat in, kot kaže, tudi kongres. Trumpovi podporniki so se sredi noči zgrnili na ulice mest po vsej državi, vriskali od sreče in mahali z ameriškimi zastavami.