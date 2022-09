Naš trenutno največji športni zvezdnik, na katerega so na evropskem prvenstvu v košarki v Nemčiji navijači čakali v vrsti, je dobil dvojnika. In to virtualnega. Luka Dončić je namreč predstavil Meta osebo Luk.AI. Njegova virtualna podoba je na las podobna pravemu Luki, z navijači pa bo v stiku prek priljubljenega omrežja TikTok. Luka sicer pravi, da je podobnost zastrašujoča, a da je še zmeraj lepši od virtualnega.