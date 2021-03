Dončić izenačil najboljši dosežek kluba v zadnjih 25 letih

Vlatko Čančar ob porazu proti New Orleans Pelicans s 108:113 ni dobil priložnosti za igro. S klopi je svojo ekipo spremljal tudi Goran Dragić, saj še vedno počiva zaradi bolečin v hrbtu. Njegova Vročica je še drugič v dveh dneh morala priznati premoč Indiani. Precej boljše volje kot Čančar in Dragić pa je bil Luka Dončić, ki je v Portlandu Dallas popeljal do visoke zmage. V treh četrtinah je dosegel 37 točk, kar je njegov osebni rekord, istočasno pa je tudi izenačil najboljši dosežek Dallasa v zadnjih 25 letih.

