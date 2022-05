Dončić poskrbel za najvišjo zmago na sedmih tekmah v 74 letih

Vse je opravil že v treh četrtinah tekme, nato pa zadnjih 12 minut sedel in užival. V času, ko ga je preživel na igrišču, je najboljši ekipi rednega dela nasul 35 točk, 10-krat uspešno skočil, podelil štiri asistence in ukradel dve žogi. Dallas je v gosteh dobesedno ponižal Phoenix Sunse, kjer je celotna ekipa zmogla v prvem polčasu toliko točk kot pri Dallasu Luka Dončić. Če so nekateri kritiki Dončićevih kilogramov in pripravljenosti glasno stavili na Sunse, so se pošteno opekli. Dončić je z druščino s 123:90 poskrbel za najvišjo zmago na sedmih tekmah v 74 letih.