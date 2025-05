Luka Dončić pristal v Sloveniji

Na Brniku je pristalo posebno letalo s prav posebnim potnikom. Domov, v Slovenijo, se je namreč iz Dallasa napotil naš košarkarski as Luka Dončić. Na brniškem letališču ga je pričakalo kar nekaj oboževalcev, ki so se, da bi srečali svojega idola, pripeljali tudi iz več ur oddaljenih krajev. A žal zaman, saj je imel zvezdnik prevoz organiziran že s same letalske steze.