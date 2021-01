Dončić prvič v sezoni do trojnega dvojčka

Tokrat smo lahko spremljali najboljšo predstavo Luke Dončića letos. To je dokaz, da je Dallas s pravim Dončićem povsem drugo moštvo. Tako Miami kot Dallas sta prišla do sorazmerno lahkih zmag, predvsem Goran Dragić in soigralci so Oklahomo rutinirano premagali. Dallas je bil ob izdatni pomoči Dončića uspešnejši od Houstona, naš super zvezdnik je prvič v sezoni prišel do trojnega dvojčka, sijajen mejnik pa je dosegel pred LeBronom Jamesom.

