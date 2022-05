Za Luko Dončićem in njegovo ekipo iz Dallasa je že četrti dvoboj konferenčnega polfinala končnice lige NBA. Teksašani so po dveh porazih na gostovanju v Pheonixu zdaj na domačem parketu ugnali favorizirana Sonca s 111:101 in izenačili na 2:2 v zmagah. Slovenski superzvezdnik Luka Dončić je bil s 26 točkami znova najučinkovitejši posameznik v vrstah Mavsov, ob tem pa je zbral še 11 podaj in sedem skokov.